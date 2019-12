Für den Ernstfall ist alles für Lukas Ossenkopp vorbereitet! Der Hüne ist einer der Handball-Stars des HSV Hamburgs. Für den Kapitän des Teams, der diese Saison schon 37 Tore erzielen konnte, läuft es aber nicht nur beruflich fantastisch. Das Sport-Ass hat auch privat sein Glück gefunden. Seit 2011 ist er mit Partnerin Sophia glücklich – 2017 folgte im Sommer der romantische Kniefall, ein Jahr darauf gaben sie sich das Jawort. Nun erwarten die Turteltauben ihr erstes Kind. Lukas kann arbeitsbedingt aber in den finalen Tagen vor der Geburt nicht bei seiner Liebsten sein – doch was, wenn der Sprössling eher kommt?

Der 26-Jährige und seine Angetraute erwarten ein kleines Mädchen – der Geburtstermin ist bereits in wenigen Tagen, nämlich an Heiligabend, wie Lukas Bild verraten hat. "Aktuell ist alles ruhig. Aber die Ärzte haben uns gesagt, es könnte jederzeit losgehen", so der gebürtige Lüneburger. Eigentlich ja kein Problem – doch Lukas wird am Samstag sein Team beim Spiel gegen den HSG Krefeld unterstützen. Im Mannschaftsbus ging es am Vormittag daher von Hamburg nach Nordrhein-Westfalen. Doch was, wenn die Mini-Ossenkopp sich noch heute auf den Weg machen sollte? Damit Lukas dann auch rechtzeitig im Kreißsaal ankommen würde, fährt er mit Teammanager Markus Groß im Auto hinterher. So könnte der Wahl-Hamburger jederzeit umdrehen!

Ob "Ossi" ein kleines Christkind bekommt, oder seine Prinzessin schon früher in die Arme schließen kann, steht in den Sternen – Lukas ist auf jeden Fall froh, einen Back-up-Plan zu haben: "In Nettelstedt sind wir das Risiko eingegangen, diesmal ist es zu groß. Ich hoffe, die Kleine wartet noch, bis wir in Krefeld gewonnen haben", schmunzelte er im Interview.

Cathrin Mueller / ActionPress Lukas Ossenkopp, Handballer

Cathrin Mueller / ActionPress Lukas Ossenkopp, Handball-Spieler

Cathrin Mueller / ActionPress Lukas Ossenkopp, deutscher Handball-Spieler

