Jasmin Tawil (37) spricht ein Machtwort! Nachdem sie monatelang von der Bildfläche verschwunden war, meldete sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin vor wenigen Montan zurück auf Social Media – und das mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie ist klammheimlich Mutter geworden. Vor wenigen Tagen verriet sie nun, dass sie nicht mehr mit dem Vater ihres Sohnes Ocean zusammen ist, trotzdem seien sie noch immer gute Freunde. Und genau das riet sie jetzt auch vielen anderen Mütter und ergriff Partei für alle Väter.

"An alle Frauen, ihr könnt einen Mann ruinieren, wenn ihr ihn seine Kinder nicht sehen lasst, weil er nicht zahlen kann oder euch nicht mehr liebt – was stimmt denn nicht mit euch?", schrieb die Sängerin in ihrer Instagram-Story. Man solle zu allererst eine gute Mutter sein und erst dann über das Geld nachdenken. "Denn in erster Linie geht es um die Liebe", betonte sie weiter.

Sie selbst will ihrem Sohn seinen Papa nicht vorenthalten – ganz im Gegenteil: "Wir haben eine gute Basis. Er kümmert sich um den Kleinen, unterstützt mich." In der Vergangenheit verriet Jasmin bereits, dass sie zwar Single sei, sich aber nicht unbedingt als alleinerziehende Mama betrachte.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean Malik

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean Malik auf Hawaii

Anzeige

ActionPress Jasmin Tawil im März 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de