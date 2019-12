Dieses Baby-Glück war offenbar auch für die Mama bis zur letzten Sekunde eine Überraschung! Nach fast einem Jahr Funkstille meldete sich Jasmin Tawil (37) im vergangenen September urplötzlich mit einem ganz besonderen Lebenszeichen zurück: Die Ex-Frau von Musiker Adel Tawil (41) legte ihr virtuelles Comeback mit einem Baby-Foto hin – und das, ohne ihre Community zuvor überhaupt von ihrer Schwangerschaft wissen zu lassen. Aber nicht nur ihre Fans dürften über die News gestaunt haben, denn: Selbst Jasmin war sich bis zur Geburt nicht über alle Details ihres Kindersegens sicher!

Im Interview mit Bild gibt die frischgebackene Mama nämlich zu: "Es war sehr aufregend, ich war allein auf mich gestellt. Der Vater des Kindes war nicht bei der Geburt dabei, denn zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wer der Vater von Ocean ist. Ich bin zu einem Zeitpunkt schwanger geworden, wo ich von einer Beziehung in eine andere gegangen bin." Daher seien gleich zwei Männer als Vater ihres Sohnes infrage gekommen. Mittlerweile sei die Situation aber geklärt – denn die Ähnlichkeit zwischen Papa und Kind sei unverwechselbar!

Einmal im Baby-Plausch, verrät Jasmin noch weitere Einzelheiten über ihren einstigen Partner. "Mit Kadeem, dem Vater von Ocean, bin ich nicht zusammen, aber wir haben eine gute Basis. Er kümmert sich um den Kleinen, unterstützt mich. Wir haben uns kennengelernt, als ich obdachlos war, wir haben eine Zeit lang gemeinsam in meinem Van gelebt." Der 29-Jährige komme aus New York und arbeite nun in einer Management-Position bei einer Baufirma. Neben ihm gebe es aber keinen weiteren Mann in Jasmins leben: Sie ist aktuell Single!

WENN Jasmin und Adel Tawil im Februar 2008

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil 2007

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Jasmin nun Details über ihr Privatleben preisgibt? Finde ich superinteressant! Finde ich nicht so spannend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de