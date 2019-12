Ist dieses Duo unverdient im Finale? Heute Abend ist es so weit: Die diesjährige Das Supertalent-Staffel endet heute mit einem großen Showdown – dabei zeigen ganze zwölf Finalisten, was ihre ganz besonderen Fähigkeiten sind. Den zweiten Auftritt des Abends legten die Comedy-Gruppe Yumbo Dump hin, die auf der Bühne verschiedene Bauch-Geräusche erzeugten. Den Fans der Sendung ist diese Performance allerdings ein Rätsel: Sie finden die Darbietung schlichtweg unangenehm!

Mal klatschten sie ihre Bäuche aneinander, mal ploppten sie mit dem Finger aus dem Bauchnabel... Für die Twitter-User stellte das alles andere als eine besondere Begabung dar: "Ich finde die nicht lustig und für mich ist das kein Talent, einfach blöd", schrieb ein Zuschauer verärgert. "Ich weiß beim besten Willen nicht, was daran ein Supertalent ist. Fehlt nur, dass sie um die Wette furzen", echauffierte sich ein anderer Nutzer auf dem Netz-Portal. Irgendwie schien es sogar Sendungs-Juror Dieter Bohlen (65) ähnlich zu gehen – er urteilte über die Top-zwölf-Kandidaten: "Keine Ahnung, wo da das Talent sein soll, das suchen wir dann in der nächsten Sendung."

Besonders verwunderlich an Yumbo Dump: Sie legten bereits international eine regelrechte Supertalent-Show-Tour hin. Außer bei der deutschen Version waren sie bereits 2018 bei America's Got Talent, versuchten bei "Asia's Got Talent" im Jahr 2017 zu überzeugen und probierten ihr Glück zudem auch schon bei der französischen Ausgabe des Casting-Highlights in diesem Jahr.

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Jury-Mitglied bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell

