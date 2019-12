Was für ein furchtbarer Verlust für C.J. Beathard! Seit 2017 ist der 26-Jährige gefeierter Football-Star der San Francisco 49ers. Besonders in diesem Jahr konnte der Quarterback großartige Erfolge mit seinem Team einfahren: Erst kürzlich zog er mit der Mannschaft in die begehrten NFL-Playoffs ein. Doch dieses Ereignis sollte nur kurzzeitig für Euphorie sorgen. Denn kurz vor dem nächsten Playoff-Spiel ereilte ihn eine schreckliche Nachricht: Sein Bruder war wenige Stunden vor dem großen Match ermordet worden.

Wie die Polizei in Nashville mitteilte, kam Clayton Beathard bei einer heftigen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen ums Leben: Der 22-Jährige soll vor einer Bar erstochen worden sein. C.J. habe im Hotel von dem Tod seines Bruders erfahren. Aus diesem Grund wurde er noch vor Spielbeginn freigestellt und fuhr sofort nach Hause zu seiner Familie. Bevor er ging, soll er noch eine emotionale Ansprache an sein Team gehalten haben. "Das Letzte was er mir sagte, war: 'Sorg dafür, dass die Jungs dieses Spiel gewinnen!'", berichtete sein Headcoach Kyle Shanahan. Das Match konnte das Team mit 34:31 gegen die Los Angeles Rams für sich entscheiden.

Die Mannschaft bekundete ebenfalls ihre Trauer in einem Statement auf ihrer Website. "Die 49ers-Familie ist schockiert und zutiefst traurig, seit sie von der Tragödie um Clayton, den jüngeren Bruder von C.J. Beathard, erfuhr", teilte sie mit und fuhr fort: "Wir sprechen C.J. und der gesamten Beathard-Familie unser tief empfundenes Mitgefühl aus, während sie mit dem undenkbaren Verlust eines geliebten Menschen fertig werden müssen."

Getty Images C. J. Beathard, Quarterback bei den San Francisco 49ers

Getty Images Football-Star C. J. Beathard

Getty Images San Francisco 49ers-Spieler C. J. Beathard



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de