Wie kommen die Das Supertalent-Gewinner Christian und Percy wirklich bei den Fans an? Am vergangenen Samstag nahm die diesjährige Staffel der beliebten RTL-Talentshow ihr Ende. Im Finale traten zwölf Kandidaten gegeneinander an und gaben noch einmal ihr Bestes, um den Sieg zu holen – zum Schluss konnte sich dann das Mensch-Tier-Duo gegen seine Mitstreiter durchsetzten! Von dem Gewinnerpaar scheinen aber nicht alle Zuschauer wirklich überzeugt zu sein, wie eine Promiflash-Umfrage nun zeigt!

Promiflash fragte die Leser, ob Christian und Percys Sieg gerechtfertigt sei: Zwar fanden 60,4% der insgesamt 3.702 Wähler, dass die beiden tatsächlich die besten Kandidaten waren – doch einige Teilnehmer der Umfrage sahen das völlig anders: 39,6% der Leser hatten einen anderen Favoriten in der Show!

Dass es sich bei dem anderen Favoriten um Miki Dark handelt, ist allerdings eher unwahrscheinlich, denn: Die finale Performance des Magiers war deutlich unspektakulärer als seine vorherigen und enttäuschte die Jury deshalb ziemlich: "Das war Käse, der Auftritt war einfach kacke. Man wartet stundenlang, dass etwas passiert – und dann passiert gar nichts", erklärte Dieter Bohlen (65).

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Die Supertalent-Gewinner 2019 Christian Stoinev und sein Hund Percy

Anzeige

Instagram / castoinev Christian Stoinev, sein Hund Percy und seine Freundin bei einem Basketballspiel im November 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Die Supertalent-Gewinner 2019 Christian Stoinev und sein Hund Percy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de