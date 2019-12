Süße Weihnachtsüberraschung bei Angie Harmon! Die Schauspielerin kennen Fans als burschikose Detektivin Jane Razzoli aus der Drama-Serie "Razzoli & Isles." Bereits seit über einem Jahr ist die 47-Jährige mit ihrem Partner Greg Vaughan liiert und nun wagen die beiden den nächsten Schritt: Der US-amerikanische Schauspieler hielt an Weihnachten um Angies Hand an – diesen besonderen Moment hielten die beiden auf Social Media fest.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Angie die schöne Nachricht mit ihren Followern. In einer Bilderreihe sieht man ihren Neu-Verlobten Greg mit einem Ring in der Hand vor ihr knien, während sie sich die Hand vor den Mund schlägt und ihr Glück kaum fassen kann. Auf einer weiteren Aufnahme liegen sich das Pärchen und die sechs Kinder der Patchwork-Familie dann gerührt in den Armen. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Fröhliche, fröhliche Weihnachten."

Harmon und ihr Ex-Mann, der ehemalige Football-Star Jason Sehorn, trennten sich 2014 – und ließen sich zwei Jahre später endgültig scheiden. Die beiden haben drei gemeinsame Töchter. Greg ließ sich 2014 nach acht Jahren Ehe von Touriya Haoud (42) scheiden und bringt auch drei Söhne mit in die neue Ehe.

