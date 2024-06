Angie Harmons 18-jährige Tochter Avery wurde festgenommen

Die Schauspielerin Angie Harmon ist Mutter von drei Töchtern. Eine von diesen macht nun mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Die 18-jährige Avery soll nur wenige Tage nach ihrem High-School-Abschluss verhaftet worden sein. Das geht aus Unterlagen hervor, die ET vorliegen. Laut den Dokumenten wird die Jugendliche wegen Einbruch und Diebstahl angeklagt. Hintergrund ist ein angeblicher Vorfall, der sich am 5. Juni ereignet haben soll. Demnach soll die Teenagerin mit zwei 17-jährigen Jungen in den World Night Club eingebrochen sein. Dort habe sie versucht, sechs Alkoholflaschen im Wert von rund 465 Euro zu stehlen.

Mittlerweile wurde Avery aus dem Gefängnis entlassen. Wie das Magazin berichtet, soll sich die Volljährige am 28. Juni erstmals vor Gericht verantworten. Ihre Mutter äußerte sich bislang nicht zu dem Ganzen. Nur wenige Tage vor der vermeintlichen Tat lobte Angie ihre Tochter noch und teilte einen Schnappschuss auf Instagram. "Wir sind alle so unglaublich stolz auf dich, Avery. Du hast dich durchgesetzt, gesiegt und selbst übertroffen, um wie ein Stern zu strahlen!", kommentierte die 51-Jährige das Foto.

Erst im vergangenen Monat zog Angie selbst vor Gericht: Im April erschoss ein Lieferant den Hund der Beauty. Dies geschah angeblich aus Notwehr. Zunächst wollte die Dreifachmama keine Klage einreichen, dies änderte sich jedoch wenige Wochen später. Wie TMZ berichtet, beschuldigte die gebürtige US-Amerikanerin den Mann unter anderem des unrechtmäßigen Waffenbesitzes und Hausfriedensbruchs. Außerdem forderte sie einen Schadensersatz von rund 23.000 Euro.

Instagram / angieharmon Schauspielerin Angie Harmon mit ihren Töchtern, im Juni 2024

Getty Images Angie Harmon, Schauspielerin

