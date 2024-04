Tötung von Angie Harmons Hund wird nicht vor Gericht landen

Der Fall um Angie Harmons getöteten Hund sorgt weiterhin für Aufsehen. Am Osterwochenende schoss ein Mann den Vierbeiner der Schauspielerin an, woraufhin dieser starb. Auf den Lieferanten kamen zunächst keine rechtlichen Konsequenzen zu – und das wird auch vorerst so bleiben. Wie das zuständige Police Department jetzt gegenüber TMZ bestätigt, wird auch weiterhin keine Anklage gegen den Fahrer erhoben – er habe aus Notwehr gehandelt. Weitere Details zu dem Fall werde die Polizei nicht veröffentlichen. Privat hatte der Vorfall dennoch Konsequenzen für ihn: Wie eine Quelle aus dem direkten Umfeld wissen will, ist dem Mann nicht mehr erlaubt, als Fahrer für die Firma zu arbeiten.

Bereits kurz nachdem der Vorfall bekannt geworden war, gab die Polizei ein Statement ab. "Der Fahrer sagte den Beamten, dass ein Hund ihn angegriffen habe, als er in der Wohnung war und dass er sich mit einem einzigen Schuss verteidigt habe, der den Hund traf und tödlich verletzte. Ein weiterer Hund war in der Wohnung anwesend, griff aber nicht an", hieß es in der Erklärung, die People vorlag. Angie behauptet jedoch etwas anderes...

Auf ihrem Instagram-Account hatte die "Rizzoli & Isles"-Darstellerin den Verlust ihrer Fellnase öffentlich gemacht. "An diesem Osterwochenende hat ein Mann, der Lebensmittel für Instacart auslieferte, unseren geliebten Oliver angeschossen und getötet. Er stieg aus seinem Auto aus, lieferte die Lebensmittel aus und erschoss dann unseren Hund", schrieb sie zu einigen Bildern ihres Hundes und betonte dann: "Die Polizei ließ ihn gehen, weil er sich auf Notwehr berief. Er hatte weder einen Kratzer oder einen Biss, noch war seine Hose zerrissen."

Instagram / angieharmon Oliver, Hund von Angie Harmon

Getty Images Angie Harmon, Schauspielerin

