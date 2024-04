Angie Harmon trauert: Hund Oliver wurde an Ostern erschossen

Angie Harmon hat einen schweren Verlust zu verkraften. Auf Instagram verkündet die "Rizzoli & Isles"-Darstellerin ihren Followern herzzerreißende Neuigkeiten: Ihr Hund Oliver wurde getötet. Zu einigen Schnappschüssen des Vierbeiners schreibt sie: "An diesem Osterwochenende hat ein Mann, der Lebensmittel für Instacart auslieferte, unseren geliebten Oliver angeschossen und getötet. Er stieg aus seinem Auto aus, lieferte die Lebensmittel aus und erschoss dann unseren Hund", schildert die Schauspielerin den erschütternden Vorfall. Konsequenzen habe der Mann zunächst nicht bekommen, wie sie weiter berichtet: "Die Polizei ließ ihn gehen, weil er sich auf Notwehr berief. Er hatte weder einen Kratzer oder einen Biss, noch war seine Hose zerrissen."

Sowohl Angie als auch ihre Töchter hätten den schlimmen Vorfall mitansehen müssen. In ihrer Story wendet sich die US-Amerikanerin zudem direkt an den Täter und erklärt: "An den Mann, der uns Ollie genommen hat: Deine Handlungen sind verabscheuenswürdig und unverzeihlich. Du hast uns nicht nur ein geliebtes Familienmitglied genommen, du hast uns auch über alle Maßen traumatisiert." Sie könne nicht verstehen, wie ein Mensch so handeln kann. "Die Tatsache, dass ein Mensch so eine herzlose Tat begehen kann, liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft und ich bin am Boden zerstört, dass ich mich nicht von ihm verabschieden konnte", schließt Angie ihren emotionalen Post.

In einer Erklärung der Polizei, die People vorliegt, heißt es: "Der Fahrer sagte den Beamten, dass ein Hund ihn angegriffen habe, als er in der Wohnung war und dass er sich mit einem einzigen Schuss verteidigt habe, der den Hund traf und tödlich verletzte. Ein weiterer Hund war in der Wohnung anwesend, griff aber nicht an." Demnach soll der Fahrer nicht strafrechtlich belangt worden sein, zudem suche die Polizei "derzeit nicht nach weiteren Beteiligten."

Oliver, Hund von Angie Harmon

Angie Harmon, Schauspielerin

