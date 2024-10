Anklage gegen Angie Harmons Tochter wurde fallen gelassen

Im Juni wurde Avery Sehorn, die Tochter von "Rizzoli & Isles"-Bekanntheit Angie Harmon, wegen des Verdachts des schweren Einbruchs und Diebstahls in einem Nachtklub in North Carolina verhaftet. Wie People berichtet, wurde die Anklage gegen die 19-Jährige nun jedoch fallengelassen! "Nach sorgfältiger Abwägung und fast viermonatigen Ermittlungen hat der Staatsanwalt entschieden, dass der Staat nicht genügend Beweise hat, um den Fall zweifelsfrei zu beweisen", lautet das Statement ihres Anwalts. Avery sei "erfreut, dass die Anklage fallen gelassen wurde" und freue sich darauf, "mit ihrem Leben weiterzumachen", erklärt der Jurist weiter.

Avery war am 5. Juni verhaftet worden, nachdem sie gemeinsam mit zwei 17-jährigen Jungen beschuldigt wurde, durch die Hintertür in den World Night Club eingebrochen zu sein und Alkohol im Wert von umgerechnet etwa 458 Euro gestohlen zu haben. Wie ET berichtete, sollen sich die Teenager dem Klubbesitzer zufolge hinter der Bar versteckt und versucht haben, sechs Flaschen seiner Spirituosen zu entwenden. Als sie von Reinigungskräften entdeckt wurden, flohen sie, wurden jedoch wenig später von der Polizei gefasst. Die gesamte Aktion wurde angeblich von Überwachungskameras aufgezeichnet. Doch wie sich nun herausstellt, erwiesen sich die Aufnahmen als unzureichend.

Die Verhaftung von Avery erfolgte nur wenige Wochen nach ihrem Highschool-Abschluss, den Angie mit einem liebevollen Instagram-Beitrag feierte. "Wir sind alle unglaublich stolz auf dich, Avery. Du hast Hindernisse überwunden und strahlst nun heller als die Sterne!", schrieb die 51-Jährige unter ein Foto, das auch Averys Schwestern Finley und Emery zeigt. Angie und ihr Ex-Mann Jason, ein ehemaliger NFL-Spieler, haben drei gemeinsame Töchter und pflegen trotz ihrer Trennung im Jahr 2014 ein enges Familienverhältnis. Das Paar heiratete 2001 und ließ sich 2016 scheiden. Angie ist vor allem für ihre Rollen in Serien wie Law & Order und "Rizzoli & Isles" bekannt, während Jason eine erfolgreiche Karriere bei den New York Giants hatte.

Instagram / angieharmon Schauspielerin Angie Harmon mit ihren Töchtern, im Juni 2024

Getty Images Angie Harmon und Jason Sehorn im Jahr 2010

