Niedlicher geht es doch fast gar nicht! Stahlblaue Äuglein, gerötete Pausbacken, eine Stupsnase und feuerrotes Haar – dieses Foto zeigt einen der größten Weltstars unserer Zeit. Auch heute erkennt man den prominenten Entertainer schon von Weitem an seinem roten Schopf und auch den schmachtenden Blick hat er immer noch drauf. Doch wer ist der VIP, der als Kleinkind im Strickpulli so treuherzig in die Kameralinse blickt?

Ja, dieser kleine Mann ist Ed Sheeran (28). Fans werden den begabten Sänger vermutlich schon auf den ersten Blick erkannt haben. Der herrliche Schnappschuss wird aktuell in Suffolk, der Heimat des 28-Jährigen, ausgestellt. In der Kunstgalerie Christchurch Mansion wird Eds Geschichte vom kleinen Schuljungen bis hin zum Megastar mit vielen Bildern, Fotoaufnahmen oder auch anderen Kunstgegenständen erzählt.

Aktuell müssen die Fans auf ihren rothaarigen Balladenkönig allerdings verzichten: Ed gab vor Kurzem bekannt, nicht nur erstmal eine länger Live-Pause einzulegen, auch alle anderen Bereiche seiner musikalischen Karriere wird er für eine Weile auf Eis legen. Er wolle endlich einmal die Zeit finden, zu reisen oder auch zu lesen, um wieder Inspiration für neue Songs zu sammeln. "Ich muss noch ein bisschen mehr leben, um wieder etwas zu haben, worüber ich schreiben kann", berichtete er auf Instagram.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

ActionPress Ed Sheeran, Februar 2018

MAR/Capital Pictures / MEGA Sänger Ed Sheeran, 2018

