Ed Sheeran (28) meldet sich endlich zu seiner angekündigten Karriere-Pause! Zwei Jahren lang ist der Rotschopf fast ohne Unterbrechung durch die ganze Welt getourt. Im August erklärte er deshalb bei einem seiner letzten Konzerte, dass er vorerst für vermutlich 18 Monate nicht mehr live spielen werde. Doch jetzt verkündete Ed, dass er seine Auszeit auf weitere Aspekte seiner Karriere ausweiten werde: Er wird sich eine Pause von der Musik und von Social Media gönnen!

Auf Instagram veröffentlichte Ed an Heiligabend ein schriftliches Statement, in dem er seinen Followern mitteilt, was ihn zu diesem Schritt bewogen hat. "Ich war seit 2017 nonstop im Einsatz, also werde ich mir nun eine Pause zum Reisen, Schreiben und Lesen gönnen. Ich werde auch auf Social Media nicht mehr aktiv sein, bis es Zeit wird, zurückzukommen. Ich danke meinen Fans, dass ihr immer so großartig seid", erklärte er.

Sobald es allerdings musikalisch etwas Neues gebe, werde er sich umgehend bei seiner Community zurückmelden, heißt es in der Erklärung weiter. "Ich muss noch ein bisschen mehr leben, um wieder etwas zu haben, worüber ich schreiben kann", schloss er sein Statement ab. Seine Follower können den Sänger absolut verstehen und unterstützen ihn in den Kommentaren bei seiner Entscheidung.

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

SIPA PRESS / Action Press Ed Sheeran bei einem Konzert in den USA

Getty Images Ed Sheeran im Juni 2019

