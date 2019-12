Sharon Osbourne (67) scheint unbedingt jung bleiben zu wollen! Die Frau des Altrockers Ozzy Osbourne (71) bewies in der Vergangenheit bereits mehrfach, ein ziemlicher Fan der plastischen Chirurgie zu sein, um die Zeichen der Zeit zu verlangsamen. Erst im vergangenen Mai hatte sie angekündigt, sich aufs Neue unters Messer legen zu wollen – und zog den Plan im Sommer auch durch! Doch riskiert die 67-Jährige mit den zahlreichen OPs möglicherweise ihre Gesundheit?

Wie Hollywood Life berichtet, ließ Sharon vor wenigen Monaten bereits zum vierten Mal ein Facelifting machen, bei dem überschüssige Gesichtshaut entfernt wird. Ein Schönheitschirurg erklärte dem Magazin, dass es für solch eine Operation zwar kein Durchführungslimit gebe. Er stellte aber auch klar, dass "häufige Faceliftings zu einer übermäßigen Bildung von Narbengewebe führen können!" Wie hoch dieses Risiko sei, hänge jedoch immer vom Patienten und auch von den Fähigkeiten des Chirurgen ab.

Sharon erfuhr in der Vergangenheit bereits am eigenen Leib, dass eine Operation auch mal schiefgehen kann: Im Oktober erzählte sie in einem Interview mit Kelly Clarkson (37): "Einmal konnte ich meinen Mund nicht mehr spüren und die Lippe zog sich auf einer Seite hoch."

Getty Images Sharon Osbourne bei den Emmy Awards im September 2019

Getty Images Sharon Osbourne und Ozzy Osbourne bei den Pride of Britain Awards in London im Oktober 2017

Getty Images Sharon Osbourne in Liverpool , 2017

