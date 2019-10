Bei Sharon Osbourne (67) kam es nach einer Beauty-OP zu Komplikationen! Der englische Reality-TV-Star und Ehefrau des Altrockers Ozzy Osbourne (70) macht keinen Hehl daraus, dass eine oder andere Mal schon nachgeholfen zu haben. Die Business-Frau ließ schon diverse Makel mithilfe von Schönheitsoperationen an ihrem Körper und in ihrem Gesicht korrigieren. Kürzlich gibt sie in einer amerikanischen Talkshow überraschend zu, dass dabei nicht immer alles so ganz glattging.

In der The Kelly Clarkson Show von Sängerin und Moderatorin Kelly Clarkson (37) kommen die beiden Frauen auf Beauty-Eingriffe zu sprechen – und Sharon plappert ausgelassen über ihre diversen Operationen und deren Folgen: "Einmal konnte ich meinen Mund nicht mehr spüren und die Lippe zog sich auf einer Seite hoch." Sie erinnert sich, dass sich ihr Mann Ozzy und ihre gemeinsamen Kinder Jack (33) und Kelly (35) über sie lustig machten, weil sie mit dem Taubheitsgefühl in der Lippe angeblich aussah wie Elvis (✝42). Sie gibt abschließend sogar ehrlich zu: "Bis jetzt fühlt sich mein Mund taub an."

Trotz ihres lockeren Umgangs mit diesem heiklen Thema hat die Autorin durchaus Respekt vor plastischen Eingriffen. Das hindert sie allerdings keineswegs daran, sich in Zukunft wieder unters Messer zu legen und weitere Schönheitskorrekturen vornehmen zu lassen. Ihr nächster Termin beim Beauty-Doc steht sogar bereits fest.

Getty Images Sharon Osbourne, Reality-TV-Star

Getty Images Sharon Osbourne auf einem Event in London im Juli 2017

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2017 in Las Vegas

