Diese Reaktionen hat sich Florian Silbereisen (38) bei seinem Kapitän-Debüt sicher nicht erhofft! Zu Beginn des Jahres sorgte diese Hammer-News für Schlagzeilen: Nachdem Sascha Hehn (65) als Das Traumschiff-Kapitän Viktor Burger sein TV-Aus verkündet hatte, wurde bekannt, dass der Schlager-Star in seine Fußstapfen treten und künftig die MS Amadea von Hafen zu Hafen lenken soll. Heute stach der Fernseh-Kreuzfahrtriese erstmals mit seinem neuen Schiffsführer in See. Die Fans sind von Floris neuer Rolle allerdings nicht sonderlich begeistert.

"Scheiße, ich kann Silbereisen einfach nicht ernst nehmen", äußerte ein Zuschauer schon nach wenigen Minuten auf Twitter. Der Volksmusik-Sänger als tätowierter, risikofreudiger Chef auf der Schiffsbrücke scheint beim Publikum nicht besonders gut anzukommen. "Bei jeder Flori-Szene brechen wir in Lachen aus. Das kann ja was werden", teilte auch ein anderer User die Meinung. Ein weiterer gesteht, froh gewesen zu sein, als die Feiertagsfolge endlich zu Ende war.

Neben Helene Fischers (35) Ex-Partner durften auch zwei weitere bekannte Gesichter ihre ersten Erfahrungen auf dem Luxus-Schiff sammeln. Nicht nur Sarah Lombardi (27) war als singendes Zimmermädchen auf den Bildschirmen zu sehen – auch TV-Scherzkeks Joko Winterscheidt (40) war an Board in Richtung Paradies. Der Circus HalliGalli-Star spielte Moritz Pager, den Bruder des frischgebackenen Traumschiff-Captains.

ZDF/ Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän mit seiner Crew

ZDF/Dirk Bartling, "Das Traumschiff: Antigua" Nick Wilder und Sarah Lombardi am Set von "Das Traumschiff: Antigua"

ZDF/ Dirk Bartling Joko Winterscheidt bei "Das Traumschiff"

