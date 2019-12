Manuel Flickinger hat das Singledasein satt! Bei Prince Charming suchte der Justizfachwirt seinen Märchenprinzen und buhlte um das Herz von Nicolas Puschmann. Von seiner Seite aus entstanden schnell Gefühle für den ersten deutschen Gay-Bachelor. Um ihm zu zeigen, was er für ihn empfindet, verfasste er sogar einen schriftlichen Liebesbeweis. Doch bei Nico ist der Funke nicht übergesprungen. Dabei würde es sich Manuel so sehr gönnen, endlich wieder in festen Händen zu sein!

Im Interview mit Promiflash offenbarte der ehemalige Kuppelshow-Kandidat, dass er noch immer Single sei. Dabei wünsche er sich so sehr, endlich seinem Seelenverwandten zu begegnen. "Ich bin so ein ehrlicher Mensch und ich bin so bereit für die Liebe", gab er offen preis. Dadurch, dass er sich schon neun Jahre in einer festen Beziehung befand, wisse er Zweisamkeit mit seinem Liebsten extrem zu schätzen. "Es gibt nichts Schöneres!", schwärmte Manuel.

Welche Eigenschaften muss der Traumprinz des Sportenthusiasten überhaupt mitbringen, um sein Herz erobern zu können? "Der richtige Partner muss bereit sein für eine monogame Beziehung", erklärte er Promiflash. Aber auch Werte wie Treue und Ehrlichkeit seien ihm wichtig. Optisch hat Manuel auch eine Vorstellung von seinem zukünftigen Lebensgefährten. "Er muss halt schon vom Aussehen männlich sein – mit Bart oder halt groß", beschrieb er weiter.

Instagram / manuel_flickinger Nicolas Puschmann und Manuel Flickinger

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger, Ex-Kuppelshow-Kandidat

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger, Ex-"Prince Charming"-Kandidat

