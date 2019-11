Hat sich Prince Charming-Kandidat Manuel Flickinger etwa was bei Janine Christin Wallat (24) und Jennifer Lange (26) abgeguckt? Die beiden Bachelor-Kandidatinnen haben ihrem Rosenkavalier in der Show jeweils einen gefühlvollen Liebesbrief geschrieben – mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Jenny ist immer noch mit ihrem Andrej Mangold (32) zusammen, Janine Christin wurde wenig später in der Sendung von Daniel Völz (34) abgeschossen. Auch Manuel kämpft zurzeit bei "Prince Charming" um seinen Märchenprinzen und hat es in der neuen Folge auch mal mit einem schriftlichen Liebesbeweis versucht!

"Er soll einfach wissen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, weil ich auch immer in mein Tagebuch schreibe und, dass ich ihm mitteilen möchte, dass ich ihn sehr interessant finde", erklärt Manuel seine Liebesbrief-Idee. Kurzerhand schreibt er ein paar liebevolle Zeilen auf und überrascht damit den Prince Charming Nicolas Puschmann. Aber wie kommt Manuels schriftstellerische Ader bei Nicolas an? Der ist von so viel Offenheit begeistert: "Ich habe Manuel schon immer so als Romantiker eingeschätzt. Finde ich cool." Vor allem, dass Manuel in dem Brief über sein "zuckersüßes Lächeln" schwärmt, dürfte dem 28-Jährigen sicherlich gefallen haben.

Manuels Liebesbrief sorgt aber nicht nur für Harmonie. Denn als Konkurrent Kiril von der Sache Wind bekommt, klaut er die Idee einfach – was einen gehörigen Zickenkrieg in der Kandidaten-Villa auslöst.

Jeden Mittwoch eine neue Folge "Prince Charming" bei TVNow.

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger, "Prince Charming"-Kandidat

TVNOW TV-Kavalier Nicolas Puschmann

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Kiril

