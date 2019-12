Schöner hätte dieses Jahr für Chad Gilbert (38) wohl nicht zu Ende gehen können! Bis vor zwei Jahren war der Frontmann der Band New Found Glory mit Paramore-Sängerin Hayley Williams (31) verheiratet: Ihre insgesamt achtjährige Beziehung ging 2017 nur 28 Monate nach dem Jawort in die Brüche. Jetzt wagt der 38-Jährige einen neuen Versuch in Sachen Ehe: Er wird wieder vor den Altar schreiten!

Die frohe Botschaft verkündete seine frischgebackene Verlobte Lisa Cimorelli nun auf ihrem Instagram-Kanal: "Überraschung! Wir haben uns am Dienstag verlobt. Wir sind so glücklich, diesen Schritt gemeinsam zu gehen, und haben die letzten Tage mit unseren Freunden und Familien genossen", erklärte die 25-Jährige. Mittlerweile ist das Paar bereits seit zwei Jahren in einer festen Beziehung, eine Zeit, in der sich die beiden nach Aussagen der Braut in spe in dieselbe Richtung entwickelt haben.

Wie ihr Zukünftiger an Heiligabend mit dem tropfenförmigen Diamanten um ihre Hand angehalten hat, verriet Lisa ebenfalls: "Er fragte mich während eines Spaziergangs. [...] Es war so süß, sehr intim und absolut perfekt", erinnerte sich die Sängerin. Mit dem Kommentar "Team Gilbert" fiebert sie in dem Post bereits jetzt der Hochzeit entgegen.

Instagram / lisacimorelli Chad Gilbert und Lisa Cimorelli

Anzeige

Instagram / lisacimorelli Lisa Cimorelli, Musikerin

Anzeige

Instagram / lisacimorelli Lisa Cimorellis Verlobungsring

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de