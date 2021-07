Chad Gilbert (40) und seine Frau Lisa Cimorelli schweben im Baby-Glück! Anfang des Jahres hatte das Paar seine Fans mit der freudigen Botschaft überrascht, dass es zum ersten Mal Nachwuchs bekommen wird. Seitdem versorgte die werdende Mama ihre Community über Social Media immer wieder mit kleinen Schwangerschaftsupdates und zeigte stolz ihren wachsenden Babybauch. Jetzt verkündete die Musikerin, dass ihre Tochter zur Welt gekommen ist!

Auf Instagram teilten die glücklichen Eltern jeweils einen Post, mit denen sie die Geburt von Lily Gilbert bekanntgaben. Am 17. Juli habe ihr Baby mit einem Gewicht von rund vier Kilogramm und einer Größe von etwa 53 Zentimetern das Licht der Welt erblickt. "Ich habe so viele Tränen vergossen wegen der Frustration über das Stillen bis hin zur absoluten Euphorie als ich meine erstgeborene Tochter zum ersten Mal sah", beteuerte die 27-Jährige und verriet zudem, dass sie 30 Stunden lang in den Wehen gelegen hätte, bevor ihr Kind mithilfe eines Kaiserschnitts geholt werden musste.

Lisa erklärte zudem, dass sie das Gefühl habe, dass die Geburt ihres gemeinsamen Nachwuchses die Liebe zu ihrem Ehemann nur noch verstärkt hätte. "Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt und war mir so darüber bewusst, wie die Zeit vergeht. Die herausforderndste, aber bedeutungsvollste Woche meines Lebens", erklärte die "Italy"-Interpretin. Auch Chad war hin und weg von der Leistung seiner Liebsten. "Lisa ist ein Übermensch", schrieb der 40-Jährige in seinem Post

Instagram / lisacimorelli Chad Gilbert und seine Frau Lisa Cimorelli im Juli 2021

Instagram / lisacimorelli Lisa Cimorellis Tochter Lily Gilbert im Juli 2021

Instagram / lisacimorelli Chad Gilbert und seine Frau Lisa Cimorelli im Juli 2021

