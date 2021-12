Chad Gilbert (40) jagt seinen Fans einen großen Schreck ein! Der Ex-Mann von Paramore-Frontfrau Hayley Williams (32) ist seit wenigen Jahren wieder im absoluten Liebesglück. Erst im vergangenen Jahr heiratete er Lisa Cimorelli (28) und hat im Juli 2021 mit ihr die erste gemeinsame Tochter bekommen. Doch nun folgen schockierende Neuigkeiten über den Musiker: Chad offenbart seinen Fans, dass er beinahe an seiner Krebserkrankung gestorben wäre!

In einem Instagram-Beitrag schildert der 40-Jährige seiner Community die Situation: "In den letzten 14 Tagen habe ich im Krankenhaus gelebt, wo mir der Krebs entfernt wurde. Hier ist die Zeitleiste meiner unerwarteten Reise: Am 5. Dezember fand mich meine Frau nicht ansprechbar im Bett. Ich war in den letzten Tagen schweißgebadet aufgewacht, und wir dachten, ich sei krank. Da sie mich nicht wecken konnte, rief sie den Notruf an und führte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung und Mund-zu-Mund-Beatmung durch." Der Familienvater habe eine Art Schnappatmung gehabt und sei nur Minuten vom Tod entfernt gewesen.

Daraufhin wurde Chad ins Krankenhaus gebracht, wo die verschiedensten Untersuchungen bei ihm durchgeführt wurden. Nach etlichen Tests fand eine Ärztin dann heraus, dass der US-Amerikaner an einem Phäochromozytom – ein meist gutartiger Tumor des Nebennierenmarkes – leidet. Dennoch ist dieser Tumor nicht ohne. "Er verbrauchte meine gesamte Glukose, veränderte meine Hormone und erhöhte meinen Blutdruck. Ich konnte ohne Infusionen nicht überleben, bis der Tumor entfernt war", erklärt er.

Doch bei dieser einen Schreckensnachricht blieb es nicht. "Mein Tumor war bösartig und war von meiner Nebenniere auf meine Leber gewachsen. Er war riesig. Das machte mein Phäochromozytom noch seltener, denn normalerweise sind sie gutartig", schreibt er in dem Post weiter. Glücklicherweise hat dieser Tumor nicht gestreut und Chad konnte am 13. Dezember operiert werden. Die OP verlief für den 40-Jährigen gut und mittlerweile ist er auf dem Weg der Besserung.

Instagram / lisacimorelli Chad Gilbert mit seiner Frau Lisa Cimorelli und Tochter Lily

Getty Images Chad Gilbert im September 2011

Instagram / lisacimorelli Chad Gilbert und Lisa Cimorelli im Juni 2021

Instagram / xchadballx Chad Gilbert, Musiker

