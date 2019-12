Huch, wie sieht denn Aleksandar Petrovic aus? Der 28-Jährige war in der zweiten Staffel von Love Island auf der Suche nach der großen Liebe, musste die Liebesinsel aber am Ende ohne Partnerin verlassen. Den Fans der Sendung dürfte Aleks besonders durch seinen muskelbepackten Körper und seine brünette Haarpracht in Erinnerung geblieben sein. Jetzt wagte der Fitness-Lover den Gang zum Friseur und ändert seine Haarfarbe!

In einem Video auf Instagram nahm der Muskelmann seine Follower am Samstag mit zu seinem Besuch beim Friseur und präsentierte ihnen auch gleich darauf das Ergebnis: Er ließ sich die Haare mit großzügigen Strähnen blond färben. "Ich habe es das erste Mal getan", kommentierte Aleks den Clip. Er sei mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.

Auch seiner Community scheint die Veränderung sehr gut zu gefallen. "Wow. Ich bin begeistert", schrieb eine Userin unter den Beitrag. Andere sind der Meinung, dass ihm die neue Farbe total gut stehe, und sind überzeugt von dem Ergebnis.

Instagram / iamalekspetrovic Aleksandar Petrovic, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / iamalekspetrovic Aleksandar Petrovic im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / iamalekspetrovic Aleksandar Petrovic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de