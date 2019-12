Penn Badgley (33) bekommt heiße Konkurrenz! Der Gossip Girl-Star verkörpert auch in der zweiten Staffel von You wieder die Rolle der Hauptfigur Joe Goldberg. In der erfolgreichen Netflix-Serie geht es um den New Yorker Buchhändler, der sich als krankhafter Stalker entpuppt. Auch in den neuen Folgen treibt er wieder sein Unwesen. Doch dieses Mal stiehlt ihm ein Nebencharakter fast die Show!

Schauspieler Andrew Creer verkörpert zwar nur in der siebten Folge der neuen Staffel die Rolle des Milo Warrington – doch der kurze Auftritt reicht den Fans des Psycho-Thriller-Formats aus, um komplett aus dem Häuschen zu geraten. "Milo ist süß und hat einen australischen Akzent, er wäre total mein Typ", schwärmt ein Twitter-User und auch ein anderer Zuschauer ist von der Besetzung begeistert: "Milo ist megaheiß!"

Doch wer ist Andrew Creer? Der australische Schauspieler ist ein aufkommender Star in der Filmbranche. Er hatte bereits in der Serie "Lethal Weapon" mitgespielt und 2017 auch eine Rolle in dem Teenie-Drama"Rip Tide" übernommen. Und schon bald wird der 26-Jährige neben Riverdale-Star Charles Melton (28) in dem Film "Swing" zu sehen sein.

Instagram / andrew.creer Schauspieler Andrew Creer

Everett Collection / ActionPress Elizabeth Lial und Penn Badgley in "You"

Getty Images Schauspieler Charles Melton

