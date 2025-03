Finale Staffel: Neuer "You"-Trailer verspricht Spannung pur

Penn Badgley (38) ist zurück in seiner wohl ikonischsten Rolle: Joe Goldberg. Im ersten Trailer zur fünften und finalen Staffel der Netflix-Erfolgsserie You – Du wirst mich lieben, die ab dem 24. April 2025 auf Netflix verfügbar sein wird, kehrt Joe nach New York zurück. Doch der etwas andere Serienprotagonist, der mit seiner Mischung aus Charme und Abgründen Zuschauer seit 2018 fasziniert, muss feststellen, dass sein neues Leben als Ehemann und Mitglied der Oberklasse von unerbittlichen Schatten seiner Vergangenheit heimgesucht wird. Der Trailer verspricht Spannung pur: Joe zeigt sich zunehmend in die Enge getrieben, während alte Widersacher und psychologische Dämonen ihn bedrängen. Um den Fans die Spannung noch mehr anzuheizen, leitete keine Geringere als Rapperin Cardi B (32) den Trailer mit ihren enthusiastischen Reaktionen ein. "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr den Trailer seht. Ihr werdet ausflippen", kündigte sie in einer Promo für die Streamingplattform an.

Die Serie, die auf den Romanen von Caroline Kepnes basiert, wird in der kommenden Staffel mit zehn Episoden ihren Abschluss finden. Neben Penn Badgley kehrt auch Charlotte Ritchie (35) als Joes Frau Kate zurück, ergänzt durch Neuzugänge wie Anna Camp (42) als Kates Zwillingsschwester Maddie sowie Madeline Brewer (32) als Bronte, eine freigeistige Autorin. Letztere lernt der Protagonist in seinem geliebten Mooney's, dem Buchladen aus der ersten Staffel, kennen. Diesen kauft Joe nämlich nach seiner Rückkehr in die Stadt. Doch nicht nur durch diesen Ort wird sich Joe in der finalen Staffel gezwungen, sich mit den Konsequenzen seiner schrecklichen Taten auseinanderzusetzen. Die zentrale Frage der finalen Episoden ist: Wird Joe in diesem letzten Kapitel endgültig zur Rechenschaft gezogen? Immerhin deutet im Trailer alles darauf hin, als würde der Tod von Guinevere Beck, Joes Freundin aus der ersten Staffel, sowie der ihrer besten Freundin Peach Salinger wieder in den Vordergrund rücken.

"You" hat sich in den letzten sieben Jahren als eine der erfolgreichsten Thrillerserien etabliert. Besonders das manipulative Erzählen aus der Perspektive des Täters und Joe Goldbergs innerer Monolog machten die Serie zum Kult. Für Hauptdarsteller Penn Badgley bedeutete die Rolle eine klare Abkehr von seinem früheren Image als "Good Guy" Dan Humphrey aus "Gossip Girl". In mehreren Interviews sprach er über die Komplexität dieser Rolle und die moralischen Fragen, die sie aufwirft. Die Serie erhielt zahlreiche Lobeshymnen für ihre einzigartige Kombination aus Romantik, Spannung und Psychodrama. Fans weltweit freuen sich nun auf einen letzten, intensiven Blick in die verstörende Welt von Joe Goldberg.

Netflix Penn Badgley in "You"

Getty Images Penn Badgley, März 2023

