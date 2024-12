Bestätigt: Fünfte "You"-Staffel erscheint im kommenden Jahr

Fans der Serie You dürfen sich freuen: Penn Badgley (38) wird als Joe Goldberg im Zuge der fünften und finalen Staffel ein letztes Mal auf die Bildschirme zurückkehren. Wie Netflix auf X bekannt gibt, müssen sich die neugierigen Zuschauer auch nicht mehr lange gedulden. "Die mörderische letzte Staffel von 'You' kommt im Jahr 2025", schreibt der Streamingdienst und postet dazu zwei neue Filmposter. Darauf sind mehrere Zeitungsausschnitte mit Personen aus Joes Vergangenheit zu erkennen.

In der neuen Staffel wird Joe gemeinsam mit seiner Partnerin Kate Lockwood nach New York zurückkehren, nachdem er in London für ziemlich viel Wirbel gesorgt hatte. Zurück in der Stadt, in der die Geschichte begann, sollen einige lose Enden aus Joes turbulenter Vergangenheit miteinander verknüpft werden. Genauere Details zur Story der finalen Staffel sind bisher jedoch nicht bekannt.

Für das große Serien-Finale wird in den Cast frischer Wind hineingebracht. Mit Madeline Brewer (32) hat sich eine bekannte Größe der Serienwelt dem Team angeschlossen. Die Schauspielerin, bekannt aus The Handmaid's Tale, wird die Rolle der Bronte übernehmen und an Joes Seite im Buchladen arbeiten. Laut dem Streamingdienst soll die Figur durch ihre gemeinsame Leidenschaft für Literatur eine besondere Verbindung zu Joe entwickeln und ihn dazu bringen, sein eigenes Leben zu überdenken. Neben Madeline sind weitere spannende Neuzugänge dabei. So übernimmt Griffin Matthews die Rolle von Joes Schwager, der in der einflussreichen Lockwood-Familie stets ein Außenseiter war. Auch Anna Camp (42), bekannt aus Pitch Perfect, sorgt im Doppelpack für Drama, indem sie die manipulativen Zwillingsschwestern Reagan und Maddie Lockwood verkörpert.

Anzeige Anzeige

PictureLux/ActionPress Charlotte Ritchie als "Kate" in vierter Staffel von "You"

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Anna Camp im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige