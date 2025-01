Im April: Das ist der Starttermin der finalen Staffel "You"

Die düstere Netflix-Serie You – Du wirst mich lieben steuert auf ihr großes Finale zu. Wie dem ersten Trailer, der unter anderem auf YouTube zu finden ist, zu entnehmen ist, startet die fünfte und letzte Staffel am 24. April 2025 auf der Streaming-Plattform. Die spannungsgeladene Serie, die seit 2018 mit Penn Badgley (38) in der Hauptrolle zahlreiche Fans begeistert, begleitet den Mörder Joe Goldberg ein letztes Mal durch die Straßen von New York. Nachdem er am Ende der vierten Staffel Kate (Charlotte Ritchie, 35) heiratete und das Vermächtnis ihres verstorbenen Vaters übernahm, scheint sein neues Leben zunächst voller Glück. Doch die Vergangenheit lässt Joe nicht los und die Schatten seiner früheren Verbrechen drohen, sein Doppelleben zu zerstören.

Im kürzlich veröffentlichten Teaser sieht man Joe, wie er nostalgisch auf seine Zeit im Mooney-Buchladen zurückblickt und seine grausamen Taten reflektiert. Neben Penn und Charlotte werden auch einige bekannte und neue Gesichter die letzte Staffel bereichern, darunter Madeline Brewer (32), Griffin Matthews, Anna Camp (42) und Natasha Behnam. Die finale Staffel umfasst zehn Episoden und verspricht, die Geschichte des charismatischen Serienkillers mit einem spannenden Abschluss zu versehen. Während Joe seinen inneren Konflikten begegnet, bleibt für Fans die Frage offen, ob er seiner dunklen Seite endgültig entkommen kann – oder ob das Netz seiner Lügen endgültig zusammenbricht.

"You" hat sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz unter den zeitgenössischen Thrillerserien gesichert. Die Serie basiert auf den Romanen von Caroline Kepnes und wird besonders für ihre verstörende Mischung aus Romantik und Psychodrama gefeiert. Vor "You" war Penn vor allem für seine Rolle als Dan Humphrey in Gossip Girl bekannt. Mit der Rolle des manipulativen Joe Goldberg hat sich der Schauspieler nun aber ein neues Image geschaffen. In Interviews sprach er oft über die moralischen Zwiespälte, die diese Rolle in ihm auslöste. Sein markantes Erzählen aus der Perspektive des Täters hat die Serie zu einem Phänomen gemacht, das nicht nur Nervenkitzel bietet, sondern auch die dunklen Ecken der menschlichen Psyche beleuchtet.

Netflix Penn Badgley in "You"

Getty Images Ed Westwick, Penn Badgley, Leighton Meester, Blake Lively und Chace Crawford im Juli 2007

