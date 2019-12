Mit dem ersten Foto ihres neugeborenen Kindes bringen die ter Stegens viele zum Schwärmen. Am vergangenen Samstag kam der erste Sohn des Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen (27) und seiner Dani zur Welt. Diese schöne Neuigkeit teilte das Paar auch direkt über die sozialen Netzwerke – gleichzeitig verrieten sie auch schon den Namen des Kleinen: Ben. Einige ihrer prominenten Freunde ließen zu dem Schnappschuss der frischgebackenen Familie ihre Glückwünsche da!

"Oh wie schön, euer Nachwuchs hat es noch in diesem Jahr geschafft. Herzlichen Glückwunsch Familie ter Stegen", schrieb Moderator Kai Pflaume (52) unter das Foto auf Marc-Andrés Instagram-Account. Seine Fußballkollegen Mario Götze (27) und André Schürrle (29) gaben ihre Bewunderung durch Herz-Emojis kund. Auch das Borussia-Mönchengladbach-Team, in dem der Sportler schon als Teenager gespielt hatte, gratuliert dem Paar: "Wir halten schon mal einen Platz im Fohlenstall frei, Ben! Glückwunsch an Mama und Papa!"

Auf dem Instagram-Account von Dani, die dasselbe Bild von sich und ihren zwei Jungs postet, erscheinen auch unzählige Gratulationen von so einigen Bekanntheiten. Unter anderem Ann-Kathrin Götze (30), die den kleinen Ben mit ihrem Kommentar auf der Welt willkommen heißt.

Getty Images Marc-André ter Stegen mit Frau Daniela, September 2019

Anzeige

Getty Images Marc-André ter Stegen, November 2019

Anzeige

Instagram / danijehle_ Daniela und Marc-André ter Stegen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de