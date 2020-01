Sein erster Job war Welten vom Glamour seiner Hollywoodkarriere entfernt! Chris Hemsworth (36) gehört seit seinem Debüt als Donnergott Thor 2011 zur ersten Riege der Marvel-Superstars. 2019 belegte der Australier auf der Liste der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods des Wirtschaftsmagazins Forbes den zweiten Platz. Aber auch Chris hat mal klein angefangen – ganz klein sogar, wie er verraten hat. Denn seine berufliche Laufbahn begann mit dem Abschrubben angetrockneter Muttermilch.

Chris schwelgte in einem Interview mit der australischen Frühstückssendung "Sunrise" in Erinnerungen. Als Schüler habe er für einen Hersteller von medizinischen Geräten gejobbt, wie die Daily Mail Australia berichtete. Das Unternehmen vermietete unter anderem Milchpumpen an Apotheken. "Dann kamen sie zurück in die Fabrik", erklärte der heutige Multimillionär. Dort habe dann der junge Chris mit Zahnbürste und Lappen bereitgestanden, um die Geräte wieder für die nächste Benutzerin auf Vordermann zu bringen. "Ich habe sie gereinigt und hergerichtet", erzählte er stolz.

Womöglich kam dem 36-Jährigen das Spartenwissen später zugute: Er und Ehefrau Elsa Pataky (43) haben drei gemeinsame Kinder. Die Familie wohnte ursprünglich der Arbeit wegen in Los Angeles. 2015 aber zog es Chris zurück in die australische Heimat. Man sieht also: Die Bodenständigkeit hat ihn bis heute nicht verlassen.

Getty Images Chris Hemsworth im Juni 2019

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth in Los Angeles, 2019

