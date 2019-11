Das Body-Geheimnis ist gelüftet! Chris Hemsworth (36) und Elsa Pataky (43) gelten längst als absolutes Traumpaar. Bereits seit 2010 sind die schöne Blondine und der Schauspieler verheiratet. Drei gemeinsame Kinder machten das Liebesglück in den vergangenen Jahren perfekt. Doch dass Elsa bereits mehrere Schwangerschaften hinter sich hat, sieht man ihr so gar nicht an. Die Spanierin hat eine absolute Traumfigur – und verriet nun, was hinter ihrer Topform steckt!

Eine Sache stellte Elsa direkt klar, als sie bei Sunrise nach ihrem Lifestyle gefragt wurde: "Ich glaube nicht an Diäten, diese schnellen Diäten, die man vor dem Sommer macht. Diese Wunder existieren nicht." Statt nur für eine bestimmte Zeit auf ungesundes Essen zu verzichten, solle man lieber versuchen, seine Ernährung allgemein umzustellen: "Esst gesünder, wie mediterranes Essen jeden Tag, nicht nur für Zeitperioden." Diese Art der Diät sieht viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, Samen und Olivenöl vor. Zucker, Alkohol und fettige Mahlzeiten sollten hingegen auf ein Minimum reduziert werden.

Auch beim Workout sollte man nicht übertreiben – besser sei es, sich einen Plan zu machen, den man auch über einen längeren Zeitraum durchziehen kann: "Startet doch wenigstens mit 15 oder 20 Minuten Training pro Tag. Wenn du mit dem Bus zur Arbeit fährt, steig früher aus und geh weiter zu Fuß", riet sie. Zudem sei es wichtig, dass man sich eine Sportart suche, die einem auch wirklich Spaß macht. "Es darf nicht so sein, dass du denkst: 'Oh, ich muss ins Gym.' Es sollte etwas sein, das du liebst!" In Elsas Fall ist das Reiten oder Yoga, aber auch Home-Workouts kämen zum Einsatz.

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky

Getty Images Elsa Pataky auf einem Event in Madrid

Getty Images Elsa Pataky, spanisches Model

