So klappt's mit den Fitness-Vorsätzen! Weihnachten und Silvester sind vorbei – und damit auch die Zeit, in der in Massen Leckereien gegessen und Alkohol getrunken wird. Was viele Menschen davon mitnehmen: ein paar Feiertags-Pfündchen – aber eben auch gute Vorsätze, die überschüssigen Kilos in 2020 wieder loszuwerden. Wie das gelingen kann, wissen die neuen The Biggest Loser-Coaches natürlich bestens, schließlich helfen sie ab dem 5. Januar einigen Übergewichtigen in der TV-Show wieder dabei, ordentlich abzuspecken und ihren Lebensstil zu verändern. Gegenüber Promiflash verrieten sie nun ihre Tipps, um fit ins neue Jahr zu starten!

Ramin Abtin (47) setzt für langfristige Erfolge vor allem auf gute Organisation! "Der beste Tipp fürs Abnehmen ist, sich ein erreichbares Ziel zu setzen, sich feste Trainingstage zu fixieren und beim Essen diszipliniert zu sein", verrät er im Interview mit Promiflash. Dabei könne auch ein Trainings- und Ernährungstagebuch hilfreich sein. Diese Vorgehensweise rät auch Neu-Coach Petra Arvela. Zusätzlich empfiehlt sie, dass man den Sport und die gesunde Ernährung zur Gewohnheit machen und eben damit auch Routinen schaffen sollte. "Es ist viel einfacher sich gesund zu ernähren, wenn man nur gesunde Lebensmittel einkauft und immer selbst kocht", plauderte sie aus.

Auch Christine Theiss (39) ist der Ansicht, dass das Setzen realistischer Ziele der Schlüssel zur dauerhaften Gewichtsabnahme ist – weil man so regelmäßig Erfolge feiern kann. Ansonsten lautet ihre einfache Devise zum Neujahrs-Diät-Projekt: "Nicht warten, sondern sofort anfangen."

"The Biggest Loser" – am 5. Januar 2020 um 16:30 Uhr auf Sat.1, danach immer sonntags um 17:30 Uhr.

