Für Sebastian Pannek (33) war der sich ankündigende Kindersegen erst mal unbegreiflich. Der ehemalige Bachelor und seine Liebste Angelina Heger (27) sind seit rund einem Jahr ein Paar – aktuell warten sie voller Spannung auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Dabei nimmt die brünette TV-Beauty jede Veränderung ihres Körpers wahr – und kann ihr Glück kaum fassen! Den ständig wachsenden Babybauch hält sie für ihre Fans auf Social Media fest! Bei ihrem Partner stellte sich die Euphorie erst etwas später ein.

Auf YouTube drehten die Turteltauben ein Q&A für ihre Follower, in dem sie Fragen rund um die Schwangerschaft beantworteten. Sebastian verriet darin, wie er die ersten Momente wahrnahm, in denen er und Angelina wussten, dass sie Eltern werden: "Bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich das Ganze so realisiert habe. Weil am Anfang – klar, man guckt sich den Test an und man fühlt natürlich auch die Emotion. Aber für den Mann, da hat man erst mal außer diesem Schwangerschaftstest nichts Greifbares." Er sei der Überzeugung, dass wohl für jeden Mann die erste Zeit aufwühlend sei, weil sich im eigenen Körper nichts verändern würde.

Mittlerweile ist die Tatsache bald Vater zu werden für Basti aber wesentlich greifbarer geworden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: "Jetzt sehe ich es natürlich, dass der Bauch wächst und da kann man das besser realisieren. Oder wenn man sich Kinderwagen anschaut oder Klamotten kauft, da löst das immer mehr in einem aus", erklärt er. Aktuell würden er und Angelina auf die ersten Tritte des Ungeborenen warten.

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

