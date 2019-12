Sebastian Pannek (33) kann seine Vaterfreuden nicht verbergen! Vor eineinhalb Wochen machten der einstige Bachelor und seine Freundin Angelina Heger (27) es offiziell: Nach rund einem Jahr Beziehung erwarten sie ihren ersten Nachwuchs! Die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin ist bereits im vierten Monat und freut sich über ihren immer runder werdenden Babybauch. Dieser Zustand veranlasste Sebastian nun zu einem Battle der besonderen Art!

"Bald habt ihr mich eingeholt", schreibt der 33-Jährige zu einer Collage auf Instagram. Links posiert Angelina im Bikini und legt liebevoll die Hände um ihre Körpermitte. Rechts befindet sich Sebastian vor derselben Kulisse und präsentiert ebenfalls ein Bäuchlein, das sogar ein wenig größer als das seiner Liebsten zu sein scheint. Der Fitnessinfluencer hat jedoch nicht wirklich zugenommen, wie er schließlich erklärte: "Den entspannten Blick zu halten hat mich einiges an Anstrengung gekostet."

Ein weiteres Bild aus seinem Dubai-Urlaub mit Angelina bewies dann auch, dass der Vater in spe noch immer in Topform ist: In Badeshorts posiert er unter einer Palme und zeigt dabei sein stahlhartes Sixpack.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger in Dubai, 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek, November 2019

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Dezember 2019

