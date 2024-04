Angelina und Sebastian Pannek feiern vierten Hochzeitstag!

Angelina (32) und Sebastian Pannek (37) feiern ihre Liebe! Die Turteltauben hatten 2019 ihre Beziehung bekannt gegeben, rund ein Jahr später wagten sie dann den Schritt vor den Traualtar. Am Montag war ein ganz besonderer Tag für die Der Bachelor-Bekanntheiten angebrochen: Ihre Hochzeit jährte sich zum vierten Mal! Diesen besonderen Tag ließen die Influencer nun auf Instagram Revue passieren: Angelina teilte einige Fotos des großen Ereignisses. Unter anderem umarmen sich Braut und Bräutigam auf den Bildern und geben sich einen Kuss. Ein weiteres Pic setzt zudem ihren bereits wachsenden Babybauch unter dem Hochzeitskleid in Szene – nur wenige Monate nach der Hochzeit wurden Angelina und ihr Liebster erstmals Eltern.

Auch Sebastian ließ es sich nicht nehmen, eine Aufnahme der Hochzeit zu teilen – darauf umarmt sich das frisch vermählte Paar und tauscht einen liebevollen Kuss aus. "Vor vier Jahren haben wir unsere Liebe auf ewig besiegelt und seitdem sind wir als Paar jeden Tag stärker geworden", schwärmt der Ex-Rosenkavalier und fügt hinzu: "Danke, dass du immer an meiner Seite bist und für all die Liebe, Unterstützung und Abenteuer, die wir geteilt haben und noch teilen werden." Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Fans, um Angelina und Sebastian zu gratulieren. "Auf viele, viele weitere Jahre" und "Ihr seid so ein schönes Team", heißt es unter anderem.

Ihre Liebe wurde bereits 2020 und 2022 durch ihre beiden Kinder gekrönt – derzeit erwarten sie zudem ihr drittes gemeinsames Baby. Besonders viel hat das Ex-Bachelor-Girl bisher nicht zu seiner Schwangerschaft verraten, allerdings plauderte sie Mitte Februar aus, dass sie schon im zweiten Trimester ist. Auch das Geschlecht kennen die dreifachen Eltern in spe bereits – auf einen Namen wollen sie sich aber erst einmal nicht festlegen. "Ich glaube sogar, dass wir dieses Mal vielleicht mit zwei bis drei Favoriten warten und uns erst nach der Geburt entscheiden", erklärte sie kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Pannek und seine Angelina auf der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Bachelor-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Hochzeitsfotos von Angelina und Sebastian? Ich finde sie supersüß! Na ja, ich finde, die sind jetzt nichts Besonderes... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de