Folgt jetzt ein bitterböser Rosenkrieg? Für Natascha Beil fängt das Jahr 2020 mit einem gebrochenen Herzen an: Die ehemalige Love Island-Kandidatin gab vor wenigen Tagen das Liebes-Aus von Daniele bekannt – und dass nach nur kurzer Beziehung. Doch damit nicht genug. Ihr ehemaliger Freund erwartet nun auch noch ein Kind von einer anderen Frau. Im Netz rechnet Natascha mit ihrem Verflossenen ordentlich ab!

Via Instagram-Story lässt das TV-Gesicht seiner Wut freien Lauf. Nicht nur das verheimlichte Baby – auch einige andere Tatsachen bringen die Beauty dabei zur Weißglut. "Du warst nicht da – nicht nur wegen der Arbeit, sondern, hätte ich dir nicht auch noch deine Tickets bezahlt, wärst du gar nicht gekommen, weil du keine Kohle hast", beschwert sich Tascha aufgebracht. Ihrer Meinung nach habe Daniele einfach nur ihre Plattform für seinen Fame ausnutzen wollen: "Und ich war so dumm und hab mich nur blenden lassen von dir!"

Das Reality-Sternchen ist jetzt einfach schwer enttäuscht, denn viele unschöne Dinge hat sie offensichtlich erst übers Internet erfahren. "Also bleibe mal bitte bei der Wahrheit", appelliert Natascha letztendlich an ihren Ex. Was sagt ihr zu diesem Drama? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil mit ihrem Ex-Freund Daniele

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Influencerin

