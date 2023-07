Wieder Walentina: In der "Beauty & The Nerd"-Villa kracht es

Die Stimmung ist weiterhin angespannt! Aktuell flimmert die vierte Staffel von Beauty & The Nerd über die Bildschirme. In der TV-Show kämpfen die sogenannten Beautys und Nerds in Zweierteams um ein saftiges Preisgeld. Dabei eckt in dieser Season vor allem Reality-TV-Queen Walentina Doronina (23) immer wieder mit ihren Eigenheiten an und sorgt für einige Streitereien. In der zweiten Episode eskaliert es zwischen ihr, Brenda und Natascha gewaltig. Der Grund: Walentinas Badgewohnheiten!

Kurz nachdem Jules und Stefan die Villa verlassen, kommt es zwischen den drei Beautys zum Eklat in der Sendung. Walentina wolle alle Bäder im Haus benutzen, obwohl sie und Marco als einziges Team ihr eigenes im Zimmer haben. Das passt den anderen aber ganz und gar nicht, denn Walentina würde sich nicht um die Sauberkeit kümmern. "Raus hier!", meint Natascha angenervt. "Du bist dir zu Etepetete hier einmal durchzuwischen [...]. Du denkst auch, du wärst etwas Besseres mit deinen ach-so-krassen Community-Abonnenten", feuert Brenda. Walentina kontert: "Habe ich auch, ich bin stolz auf meine Community." Die anderen Mädels würden mit Absicht Streit provozieren: "Ich lass' mir doch nicht verbieten, Pipi zu machen."

Walentina bezieht zu der "Beauty & The Nerd"-Situation auch direkt via Instagram Stellung: "Wie kann man denn so schizophren sein, den Stuhlgang verbieten zu wollen? Das ist wirklich abgrundtief peinlich", wettert sie gegen Natascha und Brenda. Es sei schwierig, in einer Reality-TV-Show die Toilette zu benutzen, ohne gefilmt zu werden. Das besagte Bad sei das Einzige ohne Kamera gewesen.

