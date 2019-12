Das Jahr endet für Natascha Beil mit einer bösen Überraschung! Erst vor wenigen Stunden gab die einstige Love Island-Kandidatin bekannt, dass sie wieder Single ist. Unter Tränen erzählte sie ihren Fans im Netz, wie sehr sie das Liebes-Aus kurz vor dem Jahreswechsel mitnimmt. Neben der Trennung-News kam allerdings ein weiteres Detail ans Licht: Ihr Ex wird Vater – von einer anderen!

Für einige Fans war sofort klar: Das muss der Trennungsgrund gewesen sein. Doch Fehlanzeige! Der werdende Papa sagt den Gerüchten in seiner Instagram-Story den Kampf an. "Natascha wusste von Anfang an, dass ich eine Tochter bekomme und hat das auch akzeptiert", stellt Daniele im Netz klar. Dass das Techtelmechtel beendet wurde, habe ganz andere Gründe – und die liefert Nataschas Ex auch gleich mit: "Der Grund ist nämlich, dass ich zurzeit sehr viel an meinem musikalischen Projekt arbeite und sehr wenig Zeit für sie hatte. Wer das nicht respektiert... und deshalb ist das für mich ein Grund, die Beziehung zu lassen." Knapp einen Monat seien die zwei zusammen gewesen – auf den Stress gleich zu Beginn einer Beziehung habe er keine Lust.

Dass Natascha sich öffentlich unter Tränen zum Split äußert, ist für ihn ebenfalls ein Unding. "Wenn ich Liebeskummer habe, dann mache ich das mit mir aus und wende mich nicht an die Öffentlichkeit. Selbst wenn ich das tue und ich dann plötzlich anfange zu weinen, dann mach ich doch die Kamera aus", macht er seinen Standpunkt deutlich.

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil mit ihrem Freund

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

