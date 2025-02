GNTM-Natascha Beils Wohnung ist vollkommen niedergebrannt

Natascha Beil meldet sich mit erschreckenden Neuigkeiten bei ihren Fans. Wie sie in ihrer Instagram-Story schildert, ist ihre Wohnung abgebrannt. Grund für den Brand war eine Kerze, die sich wohl entzündet hat, während die ehemalige GNTM-Teilnehmerin mit ihrem Hund draußen war. Innerhalb weniger Minuten soll alles in Flammen gestanden haben. "Die Couch hat gebrannt. Ich hatte nicht mal Eimer und musste meine Töpfe nehmen", schildert sie. Doch ihre Löschversuche waren vergeblich – der Rauch qualmte immer weiter und das Feuer übernahm die Wohnung, sodass Natascha mit Rauch in der Lunge ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Aufnahmen in ihrer Story zeigen sie aufgelöst und mit Sauerstoffschlauch in der Nase in ihrem Krankenbett.

Wenig später darf die Reality-TV-Bekanntheit wieder zurück in ihre Wohnung. Allerdings ist von ihrem Heim nicht mehr viel übrig: Wie sie weiter auf der Plattform zeigt, hat das Feuer nichts als Zerstörung hinterlassen. Ihre Wände sind voller Ruß, die Möbel abgebrannt. Unter Tränen meint sie: "Ich kann hier nicht mehr wohnen. Es ist alles schwarz hier drin, ich bin geschockt." Letztendlich startet sie einen Spendenaufruf – die Kosten für eine Renovierung seien einfach zu hoch, als dass sie allein dafür aufkommen könnte. Eine Versicherung habe sie nicht, weswegen sie bei ihren Fans um 4500 Euro bittet. Außerdem bedankt sie sich für all die lieben Nachrichten, die sie erreicht haben.

Natascha, die einst durch das Castingformat "Germany’s Next Topmodel" bekannt wurde, blickt seitdem auf eine bewegte Karriere mit TV-Auftritten in verschiedenen Reality-Formaten zurück, darunter Beauty & the Nerd. Privat zeigt sie sich häufig mit ihrem Hund, der für sie nicht nur ein treuer Begleiter, sondern auch eine emotionale Stütze ist. Seit ihrer Zeit bei der Modelshow hat sich Natascha durch ihre freimütige Art eine treue Fanbase aufgebaut, die sie auch in diesem schweren Moment nicht im Stich lässt.

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Influencerin und Reality-Star

ProSieben Dominik Horneff und Natascha Beil bei "Beauty & The Nerd"