Dieses Paar muss "Forsthaus Rampensau" als Erstes verlassen!

Das erste Duo muss schon wieder gehen! In der ersten Staffel der deutschen Edition von Forsthaus Rampensau kämpfen insgesamt neun prominente Paare um den Titel und das Preisgeld von 25.000 Euro. Dabei stellen sich die 18 potenziellen Rampensäue den täglichen Herausforderungen in der Selbstversorgerhütte. Doch nun müssen schon die Ersten gehen: Für dieses Paar ist das Abenteuer bereits jetzt vorbei!

In der dritten Folge steht beim großen Absägen die erste Nominierung an. Die meisten Stimmen bekommen Beverly und Natascha Beil. Damit sind die beiden angesägt und müssen sich im Exit-Spiel gegen John Friedmann (52) und Florian Simbeck (52), die zuvor im Safety-Spiel am schlechtesten abgeschnitten hatten, durchsetzen. Bei der "Bottle-Flip-Challenge" müssen die Duos flaschen zum Stehen bringen – wer zuerst zwei schafft, gewinnt. Am Ende setzen sich John und Florian, alias Erkan und Stefan gegen die Beautys durch: Damit müssen Beverly und Natascha die Hütte verlassen.

Laut Presseportal überzeugte "Forsthaus Rampensau" direkt mit einem Quotenerfolg. Die Promi-TV-Show hat den bislang erfolgreichsten Reality-Neustart in der Geschichte von Joyn PLUS+. "'Forsthaus Rampensau' übertrifft unsere hohen Erwartungen", betonte Thomas Münzer, der Content-Chef von Joyn. Es freue ihn umso mehr, dass er nun ein Spin-off des erfolgreichen Programms ankündigen könne. In diesem wird ein passender Partner für Gina-Lisa Lohfink (37) gesucht.

ActionPress John Friedmann und Florian Simbeck

Instagram / beverlycmua Beverly, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin 2023

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Reality-TV-Sternchen

