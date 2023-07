Walentina teilt gegen "Beauty & The Nerd"-Natascha aus!

Die beiden werden keine Freundinnen mehr. Während ihrer Zeit bei Beauty & The Nerd sorgte Walentina Doronina (23) für ordentlich Aufsehen – jedoch nicht im positiven Sinne. Zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und ihren Mitstreiterinnen flogen mehrfach die Fetzen. In Folge drei hieß es dann: Koffer packen für die Blondine. Doch auch nach ihrem Show-Exit scheinen die Wogen nicht geglättet zu sein: Walentina findet deutliche Worte für Mitstreiterin Natascha Beil.

"Dieses Girl soll die Fresse halten. Bevor sie etwas über mein Verhalten sagt, soll sie erst mal ihr Verhalten reflektieren. Anscheinend hat sie die Gewinnsumme so hart nötig, um so die ganze Zeit mit ihrem Nerd umzugehen", wettert die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dabei bezieht sie sich auf eine Situation der aktuellen Folge, in der Natascha ihren Nerd zum Weinen bringt. "Sich dann vom Verhalten her als etwas Besseres darstellen zu wollen, was sie ja null Komma null ist – sowas Fame-geiles habe ich selten gesehen", macht Walentina deutlich.

Auch an ihren restlichen Show-Kolleginnen lässt sie kein gutes Haar. "Diese Girls sind so peinlich", meint sie sichtlich amüsiert. Im Interview mit Promiflash sprach sie bereits über ihr heutiges Verhältnis zu den anderen Beauties: "Ich wollte vorher und will auch nach der Show keinen Kontakt. Fake und Fame-geil beschreibt es sehr gut."

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige

ProSieben Dominik Horneff mit Natascha Beil bei "Beauty & The Nerd"

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Marco und Walentina Doronina bei "Beauty & The Nerd" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de