Entschieden: Dieses "Beauty & The Nerd"-Duo ist Fan-Favorit!

Bei Beauty & The Nerd kämpfen aktuell noch Burlesque-Tänzerin Setty Mois und Samuel, Influencerin Natascha Beil und Dominik Horneff und Beverly mit ihrem Astro-Nerd Florian um den Sieg. In wenigen Wochen ist es so weit und ein Pärchen sahnt die Siegerprämie ab. Promiflash hat vorab bei den Fans nachgefragt, wem sie den Gewinn am meisten gönnen – und dieses Duo liegt im Rennen ganz vorn.

An der Umfrage von Promiflash nahmen 823 Leser [Stand: 31. Juli, 09:45 Uhr] teil und stimmten ab, welches Paar ihr Favorit für den Sieg ist. Ein Team konnte sich deutlich von den anderen abheben: Setty und Samuel sehen die Fans an der Spitze. Mit 45,1 Prozent und damit 371 Stimmen machten sie das Rennen unter den anderen Paaren. Auf Platz zwei landeten Natascha und Dominik mit 297 Stimmen und 36,1 Prozent. Demnach belegten Make-up-Artist Beverly und Florian den dritten und damit letzten Platz. Für die beiden stimmten 155 Fans, was 18,8 Prozent ausmacht.

Kurz vor dem Finale könnte sich zwischen den Paaren auch eine Liebelei andeuten: Bei Setty und Florian scheint es mächtig zu knistern. In der vergangenen Folge hatte sich die Blondine am Pool über ihn gelegt und war dem NASA-Fan dabei sehr nahegekommen. "Wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Wir können viel lachen, wir können viel flirten, wir haben uns gerne", hatte die Burleske-Tänzerin im Einzelinterview zugegeben.

Setty Mois, Burlesque-Tänzerin

Dominik Horneff mit Natascha Beil bei "Beauty & The Nerd"

"Beauty & The Nerd"-Kandidatin Beverly

