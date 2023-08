"Beauty & The Nerd"-Finale: Dieses Duo fliegt als erstes!

Bei Beauty & The Nerd wird die Luft immer dünner! In dem Reality-Format kämpfen sieben Duos aus jeweils einer Beauty und einem Nerd um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. In der vergangenen Folge mussten der Hottie Chris Broy (34) und die Kandidatin Alex den Traum davon aufgeben – sie hatten das entscheidende Spiel verloren und damit knapp den Einzug ins Finale verpasst. Drei Teams sind noch im Rennen. Doch auch für diese beiden ist die Show jetzt vorbei!

Beim entscheidenden Spiel ging es für die Beautys unter anderem darum, in mehreren Metern Höhe verschiedene Wissensfragen zu beantworten. Für Beverly war das eine sehr große Herausforderung – allerdings eher körperlich: Sie brach zusammen und musste von einem Notarzt versorgt werden. Dennoch konnten die Blondine und ihr Teampartner Florian mehr Punkte als Dominik und Natascha ergattern. Letztere hatten sich bei der Challenge total angekeift, was ihnen am Ende den Sieg kostete: Der Brillenträger und die Influencerin müssen ihre Koffer packen. "Natascha hat mir einige sehr unschöne Dinge an den Kopf geworfen. In dem Moment taten mir sowohl meine Arme als auch mein Herz weh", bedauerte Dominik. Später gab er sich die Schuld dafür und brach in Tränen aus.

Im Promiflash-Ranking hatten es Natascha und Dominik in puncto Beliebtheit auf Platz zwei geschafft. Nach Setty und Samuel mit 45,1 Prozent der Stimmen konnten sie in einer Umfrage 36,1 Prozent der Teilnehmer von sich überzeugen. Beverly und Florian drückten nur 18,8 Prozent die Daumen.

ProSieben/Benjamin Kis Florian und Beverly, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2023

ProSieben Dominik Horneff und Natascha Beil bei "Beauty & The Nerd"

ProSieben/Benjamin Kis Samuel und Setty bei "Beauty & The Nerd" 2023

