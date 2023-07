Tränen bei "Beauty & The Nerd": Natascha tröstet Dominik

Bei Beauty & The Nerd fließen die Tränen! Heute Abend läuft bereits die dritte Folge des beliebten Realityformats über die TV-Bildschirme. In der Show wird jeweils eine Schönheit mit einem Nerd zusammengetan. Diese Paarungen müssen in verschiedenen Challenges um ein Preisgeld kämpfen. Die Love Island-Bekanntheit Natascha Beil bildet ein Team mit dem Fantasy-Fan Dominik. Nach einem emotionalen Ausbruch wird der Logistikmitarbeiter herzerwärmend von dem TV-Sternchen getröstet!

Nachdem die beiden beim Spiel in der aktuellen Folge nicht gerade punkten konnten, gibt Dominik sich die Schuld: "Natascha ist so eine coole Frau. Die Niederlagen liegen immer an mir. An meiner Ausdauer." Unter Tränen ergänzt er: "Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas Tolles passieren darf." Die einstige GNTM-Kandidatin reagiert super herzlich, nimmt Dominik in den Arm und tröstet ihn.

Die Fans auf Twitter geben sich begeistert von der Friseurmeisterin. Es häufen sich Kommentare wie: "Natascha ist schon extrem cool. Tolles Team mit Dominik!" oder "Natascha und Dominik sind auch wie ein altes Liebespaar. So schön anzuschauen." Ein weiterer User meint: "Dominik jeder hat dich lieb, wie kann man eine so gute Seele nicht mögen."

