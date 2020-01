Ashley Graham (32) wartet sehnsüchtigst auf ihren ersten Nachwuchs! Im vergangenen Sommer hatten das schöne Curvy-Model und Ehemann Justin Ervin stolz verkündet, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem fiebern die Follower der US-Amerikanerin fleißig mit, wann der Spross denn endlich das Licht der Welt erblicken wird. Doch Ashley gab nun ein Update: Sie watschelt noch immer hochschwanger durch die Gegend!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 32-Jährige am Samstag mehrere Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem Schatz bei einem nächtlichen Spaziergang durch New York zeigen. In dicker Winterjacke spaziert die Plus-Size-Beauty über die Brooklyn Bridge – doch so elegant würde Ashley selbst ihren Gang nicht beschreiben: Die Brünette kommentierte die Videos amüsiert mit "Power-Watschel-Gang".

Ihre Fans dürften sich bei diesen Clips jedoch besonders über die üppige Bekleidung der werdenden Mama wundern – denn zuletzt hatte Ashley sich beinahe nur noch nackig präsentiert! Erst kurz nach Weihnachten hatte sie splitterfasernackt und mit üppigem Babybauch auf einem Baumstamm im Wald posiert.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im November 2019

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham in New York, Januar 2020

Anzeige

Instagram / mrjustinervin Ashley Graham im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de