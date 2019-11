Ashley Graham (32) gibt ein Schwanger-Update! Das Topmodel verkündete im August, dass sie mit ihrem Mann Justin Ervin nach neun Jahren Ehe ihren ersten Nachwuchs erwartet. Seit den Baby-News setzt die Bald-Mama ihren üppigen Bauch immer wieder im Netz und auf roten Teppichen in umwerfenden Outfits in Szene. Und auch am Mittwoch präsentiert die Laufstegschönheit die immer größer werdende Wölbung auf ihrem Social-Media-Kanal.

Die 32-Jährige postete auf Instagram einen knuffigen Schnappschuss, auf dem sie nur in Unterwäsche auf dem Bett sitzt. Mit einem breiten Lachen hält das Plus-Size-Model Kopfhörer an ihren Bauch. "Der Babyjunge hat diese Woche die Größe einer Kokosnuss", scherzt die US-Amerikanerin. Langsam geht es für sie auch in den Endspurt: Der Spross soll im Januar zu Welt kommen.

Auch eine ausgelassene Babyparty hat bereits vor wenigen Tagen stattgefunden. In ihrer Story gab Ashley sogar einige Einblicke in die Feier und begeisterte in einem knallengen roten Kleid – und mit ihren Twerk-Künsten!

Getty Images Ashley Graham 2019 in New York

Getty Images Ashley Graham 2019

Instagram / carytauben Ashley Graham mit einem Freund auf ihrer Babyshower

