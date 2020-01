Anastasiya Avilova (31) gab bereits ihre ersten Wünsche für das Dschungelcamp bekannt! Dem Playboy-Model bleiben nur noch wenige Tage: Ab 10. Januar muss sich die Beauty den Herausforderungen im australischen Regenwald stellen. Neben Konkurrenten wie der Kult-Auswanderin Danni Büchner (41) will sich die brünette Schönheit die begehrte Krone sichern. Dabei hat sie schon ganz genaue Vorstellungen: Die Influencerin wünscht sich eine Prüfung mit niedlichen Katzenbabys!

Auf Ekelprüfungen, wie das Verspeisen von gebratenen Känguruhoden oder dem Baden in Kakerlaken-Schleim, würde die Ex von Ennesto Montè (44) gerne verzichten. Für sie sieht die perfekte Dschungelprüfung ganz anders aus: "In einem Korb voll Kitties nach Sternen suchen", verriet Anastasiya in ihrer Instagram-Story. Mit den flauschigen Vierbeinern ist die 31-Jährige bereits bestens vertraut: Ihr Zuhause teilt die Poledance-Tänzerin mit den getigerten Fellpfoten Simba und Nala.

Doch ob die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin im Urwald ebenfalls auf Kätzchen stoßen wird? In den Challenges der vergangenen Staffeln hatten die prominenten Campbewohner durchweg mit Spinnen, Insekten und weiterem Krabbelvieh zu kämpfen!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im November 2019

Anzeige

Instagram / simba_nala_bengal Anastasiya Avilova mit ihrer Katze Simba, Juni 2019

Anzeige

ActionPress Anastasiya Avilova im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de