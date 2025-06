Freund hat Partnertattoo: Anastasiya Avilova ist vergeben

Anastasiya Avilova (36), bekannt aus dem Dschungelcamp, strahlt vor Glück: Der Reality-TV-Star hat einen neuen Mann an seiner Seite: Patrick Herbach, ein Sachbearbeiter aus Hannover. Ihn lernte sie vor einigen Monaten in der Datingshow "Power of Love" kennen. In einem Interview mit RTL schwärmt er von seiner Anastasiya in den höchsten Tönen: "Ihre Loyalität, ihr Aussehen – sie ist einfach eine Traumfrau!" Trotz dessen prominenten Vergangenheit kannte Patrick das Model zuvor nicht und gestand, auch nichts von dessen Playboy-Shooting gewusst zu haben. Für ihn sei das allerdings kein Problem gewesen, wie die 36-Jährige verriet.

Patrick hat seine Liebe zu Anastasiya auf ungewöhnliche Weise gezeigt: Bereits während der Show ließ er sich ihren Namen auf den Mittelfinger tätowieren. "Es war für mich ein Liebesbeweis", erklärte er. Der Mut zu dieser Geste scheint sich gelohnt zu haben, denn das Paar wirkt überglücklich. Während Anastasiya in der Vergangenheit durch Formate wie Temptation Island und das Dschungelcamp bekannt wurde, ist Patrick ein Neuling in der Welt der Reality-Shows. Doch offenbar war er die perfekte Ergänzung, um das Herz des Models für sich zu gewinnen.

In der Vergangenheit gab Anastasiya Einblicke in ihr Liebesleben, das nicht immer von Glück geprägt war. Erst vergangenes Jahr bezeichnete sie sich auf Instagram als "chronischer Single". Kurz zuvor war die Influencerin noch mit ihrem Partner Markus liiert. Sie erklärte, dass ihre Ansprüche oft zu hoch seien. Patrick scheint sich davon aber nicht einschüchtern zu lassen und hat seinen Schatz mit seiner ehrlichen und bodenständigen Art für sich gewonnen. Es bleibt abzuwarten, wie sich ihre Beziehung weiterentwickeln wird, doch die ersten Monate als Paar deuten darauf hin, dass Patrick den Sprung zu ihrem Hauptgewinn geschafft hat.

Instagram / patrick_herbach_official Patrick Herbach im Mai 2025

Promiflash Anastasiya Avilova mit ihrem neuen Partner

