Jennifer Frankhauser (27) schwelgt wieder mit Schmetterlingen im Bauch im Glück! Im November hat die Dschungelkönigin von 2018 die Gerüchte endlich bestätigt: Sie ist bis über beide Ohren verliebt! Der Mann an ihrer Seite heißt Steffen, kommt wie sie aus Ludwigshafen und macht die Influencerin überglücklich. Das beweist auch ihr neues Posting im Netz: Jenny widmet Steffen jetzt eine emotionale Liebeserklärung.

"Ich liebe dich! Nicht nur weil du so bist, wie du bist, sondern weil ich so bin wie ich bin, wenn ich bei dir bin", schwärmt die 27-Jährige auf Instagram. Auf dem dazugehörigen Pärchenfoto hat Steffen seinen Arm um Jenny gelegt, sie kuschelt sich strahlend an ihn. Das Bild ist offenbar um die Weihnachtszeit herum entstanden, da im Hintergrund ein geschmückter Tannenbaum zu sehen ist.

Jennys Follower sind froh, sie nach der Trauer um ihren geliebten Großvater wieder so happy zu sehen. "Er scheint dir wirklich gut zu tun", freut sich einer der Abonnenten in den Kommentaren. Findet ihr auch, dass die zwei ein tolles Paar abgeben? Stimmt ab!

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und ihr Freund Steffen im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser (r.) mit ihrem Freund Steffen

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de