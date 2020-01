Neues Mama-Update von Maren Wolf (27)! Für die YouTuberin und ihren Mann Tobi hat sich ein lang gehegter Traum erfüllt: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Als sie die süßen Neuigkeiten mit ihren Fans teilten, befand sich die Mami in spe gerade in der achten Woche – nun hat Maren die neunte erreicht. Dieser Abschnitt ihrer Schwangerschaft hat es bisher ganz schön in sich!

In ihrer Instagram-Story berichtete sie jetzt von den Beschwerden, die mit ihren besonderen Umständen einhergehen. "Die Übelkeit schmeißt mich komplett weg und auch diese ständige Müdigkeit ist nicht gerade hilfreich", schilderte die werdende Mutter. Deshalb würde ihr es gerade schwerfallen, für irgendetwas genug Energie auszubringen – aus diesem Grund sei sie aktuell auch weniger aktiv als sonst auf der Social-Media-Plattform unterwegs.

Dennoch versucht Maren, positiv zu bleiben. "Man weiß ja, wofür es ist", betonte die Blondine. Auch der anstehende Arzttermin dürfte ihr neue Kraft geben: "Morgen hören wir vielleicht zum ersten Mal den Herzschlag", freute sich der Webstar.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Dezember 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf in der achten Schwangerschaftswoche

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTube-Star

