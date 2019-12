Maren Wolf (27) hat die Kugel-Zeit eingeläutet! Für die YouTuberin und ihren Ehemann Tobi hat sich ein lang gehegter Wunsch erfüllt – die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Diese wunderbare Neuigkeit teilten die beiden ihrer Community bereits sehr früh mit: Die Bald-Mama ist gerade mal im achten Schwangerschaftsmonat. Trotz des generellen Fehlgeburten-Risikos im ersten Trimester, wollten die Web-Stars kein Geheimnis aus ihrem süßen Wunder machen – sie möchten ihr Glück teilen. Stolz zeigt die Blondine deshalb auch schon ihr kleines Babybäuchlein!

Auf Instagram präsentiert sich die Webvideo-Produzentin ganz stolz vorm Spiegel mit hochgekrempelter Bluse und zeigt ihren Followern die ersten Schwangerschaftsrundungen: Liebevoll fasst sich die Beauty an den noch ganz kleinen Bauch – doch der wird in wenigen Monaten schon ganz anders aussehen! Und auf diese Zeit freut sich die 27-Jährige ganz besonders, wie sie unter dem Bild klar macht: "Bin so gespannt, wie mein Bauch sich verändern wird."

Aktuell kämpft Maren mit einer weniger erfreulichen Entwicklung: "Und zwar leide ich unter ganz, ganz schlimmer Übelkeit. Leider hält diese Übelkeit bis 14 Uhr an", klagt sie in einem YouTube-Video ihren Followern ihr Leid.

Instagram / marenwolf Maren Wolf in der achten Schwangerschaftswoche

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Dezember 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf im November 2019

