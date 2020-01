Hanna Schlönvoigt (24) trotzt den Schlüpper-Hatern! Erst vor wenigen Wochen hatte die schöne Frau von Jörn Schlönvoigt (33) Kritik ihrer Follower einstecken müssen: Auf einem Foto, das die Influencerin vor einer winterlichen Schneekulisse zeigt, hatte die Brünette ihren Bikini-Slip bis weit über die Hüfte hochgezogen. Ihre Fans waren von dieser Pose überhaupt nicht angetan gewesen. Der Mutter einer Tochter scheint das egal zu sein – denn Hanna posierte nun erneut mit High-Waist-Höschen!

Via Instagram nahm die 24-Jährige ihre Community zuletzt mit in den Dubai-Urlaub. Auf einem Schnappschuss sieht man Hanna in der arabischen Metropole unter anderem im Mini-Bikini am Strand stehen. Sinnlich hat die Bayerin die Augen geschlossen und fährt sich mit den Händen durch die Haare. Doch nicht die viele nackte Haut fällt auf dem Foto auf – sondern die bereits bekannte Pose: Trotz der Kritik ihrer Fans zieht Hanna ihren Slip erneut bis weit über die Hüftknochen!

Im Gegensatz zu ihren Schlüpfer-Schnappschuss aus dem Dezember reagierten ihre Fans bei der aktuellen Aufnahme milder. Unter Dutzenden schwärmenden Kommentaren ist nur eine kritische Stimme zu vernehmen: "Diese Höschen sind echt nicht sexy... Sieht aus wie eine Binde!", nörgelte lediglich ein User.

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Dezember 2019 in Ischgl

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, deutsche Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de